BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha celebrat la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a més dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, i ha demanat obrir la "carpeta de la resolució del conflicte polític i avançar cap a l'autodeterminació".
"Després de 9 anys de repressió política i vulneració de drets, avui celebrem que amb l'aplicació de l'amnistia al president Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig es posa fi a l'exili", han destacat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dilluns.
L'entitat ha afirmat que amb aquesta decisió del Suprem s'encara la recta final que "ha de permetre tancar el cicle repressiu contra l'independentisme".