Òmnium celebra l'amnistia als CDR i demana no traslladar el "conflicte polític" als tribunals

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha celebrat que l'Audiència Nacional (AN) hagi arxivat la causa contra 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) processats per un presumpte delicte de terrorisme en aplicar-los la llei d'amnistia i ha expressat que "el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol és polític i s'ha de resoldre amb política, no als tribunals".
Així s'ha pronunciat l'entitat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest divendres, en el qual han celebrat la decisió de l'AN, que posa "punt i final a la persecució pel simple fet de ser independentistes".
Els magistrats de la sala penal de l'AN han declarat el sobreseïment lliure de les actuacions "per extinció de la seva responsabilitat penal", després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés el perdó en els casos en els quals no es van causar de manera intencionada greus violacions dels drets humans.