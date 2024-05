Òmnium avala la candidatura per a la renovació parcial de la junta de l'entitat

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha avalat la candidatura presentada per a la renovació parcial de la junta amb l'enginyer Oleguer Serra en la vicepresidència primera, l'advocada Marta Garsaball en la tercera, la periodista Natàlia Touzon com a secretària, l'enginyera industrial Teresa Navarro com a tresorera i 15 vocalies.

En un comunicat aquest dijous de l'entitat, expliquen que és l'única candidatura que s'ha presentat, i els socis la podran validar en una votació electrònica que tindrà lloc del 3 al 28 de juny.

Si la validen, Oleguer Serra, que resideix a Suïssa per la causa de Tsunami Democràtic, substituirà en la vicepresidència primera de l'entitat la periodista Mònica Terribas, que es mantindrà com a membre de l'executiva i responsable de Cultura.

El pas de situar Serra en aquest càrrec s'entén per la voluntat de l'entitat d'accentuar el paper de l'estratègia internacional, mentre que Terribas continuarà tenint incidència política i estant al costat del president d'Òmnium, Xavier Antich.

L'increment de càrrecs a renovar s'explica, segons l'entitat, per la modificació dels estatuts aplicada fa uns mesos, que ha comportat l'ampliació de les persones que conformen la junta directiva fins als 30 membres, entre els quals més joves, racialitzats i experts en llengua.

La candidatura la completen Susan Kalunge --jurista i professora d'FP--; Marc Guinjoan --doctor en Ciències Polítiques per la UPF i professor a la UAB--; Laura Cendrós --presidenta de la Fundació Amics del Museu Nacional d'Art de Catalunya--; Estel Solé --escriptora, actriu i productora cultural--; Elena Subirà --gestora cultural--; Didac Amat --jurista i politòleg--; Laia Torras --politòloga especialitzada en innovació democràtica, participació i gestió de projectes--, i Jordi Ferrer --economista i actualment en el món de les energies renovables--.

També hi ha Marina Gallés --advocada i especialitzada en Dret d'Estrangeria i Asil--, Mariona Lladonosa --professora de Polítiques a la UdL i especialista en identitat nacional--; Elena Massot --llicenciada en ADE i en Dret--, Tayssir Azouz --traductor i emprenedor--; Júlia Petit --advocada i vinculada al moviment associatiu i juvenil- i Marc Barbacil --advocat i politòleg--.