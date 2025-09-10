Òmnium acusa el TSJC de "tornar a fer política contra Catalunya"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha acusat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de "tornar a fer política contra Catalunya" i el seu model d'escola el dia abans de la Diada.
"No podem permetre que un tribunal polititzat i anticatalanista desmunti un consens parlamentari i social avalat durant dècades al nostre país", han destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per això, exigeixen a les institucions que no permetin "que l'obsessió d'un jutge dinamiti" l'escola catalana i avisen que la societat catalana no es quedarà de braços plegats.
Així, veuen necessari preparar una resposta judicial i mobilitzar-se "per frenar aquesta ofensiva espanyolista contra Catalunya".
ANTICH
En una altra anotació a X del president d'Òmnium, Xavier Antich, avisa que el català és la columna vertebral de Catalunya i de les escoles: "Si toquen el cor del país, el país ha de respondre amb una sola veu".
"Davant l'anticatalanisme judicial, demà sortirem al carrer per reivindicar que les decisions que afecten el país, i també el model d'escola, han d'estar a les mans del poble de Catalunya i les seves institucions democràtiques", ha afegit.