Òmnium acredita un "lleu canvi de tendència" positiu en l'aplicació de la llei d'amnistia

El 60% de sol·licitants de l'amnistia ja no tenen causes judicials obertes

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha manifestat en una atenció als mitjans aquest divendres, quan es compleix un any de l'aprovació de la llei d'amnistia, que s'ha observat un "lleu canvi de tendència" en l'aplicació d'aquesta llei, atès que de les persones que l'han sol·licitat, s'ha aplicat al 60%.

"Volem destacar que malgrat els obstacles i les traves de la cúpula judicial espanyola, les dades que hem recopilat en els últims mesos assenyalen per primera vegada un lleu, molt lleu, però un lleu canvi de tendència perquè, ara com ara, el 60% dels represaliats que han demanat que se'ls apliqui l'amnistia han vist com la seva causa judicial s'ha tancat", ha expressat Antich.

Segons les dades recollides per la Sindicatura per l'Amnistia d'Òmnium Cultural, això suposa un increment d'un 228% en l'aplicació d'aquesta llei respecte als últims 7 mesos, la qual cosa des de l'entitat consideren "un cert progrés", sobretot entre les persones que van participar en les protestes de la tardor del 2019.

726 CAUSES PENALS

Segons la Sindicatura, de les 1.610 persones represaliades amnistiables n'hi ha 726 que tenen causa penal: 394 han sol·licitat que se'ls apliqui la llei i, en el cas de les 332 restants, no consta que s'hagi demanat.

De les que sí que ho han fet, en 236 casos les causes ja s'han tancat (178 amnisties, 49 arxius i 9 absolucions), a 35 persones se'ls ha denegat, 48 casos estan en suspensió i 75 encara no han rebut resposta.

Així i tot, Antich ha criticat que la "interpretació arbitrària i contrària a la llei" que alguns jutges fan, a parer seu, en continua impedint l'aplicació integral.

Ha afegit que una llei que s'aplica a mig fer, quan és per negligència o per "voluntat obstaculitzadora dels tribunals" revela un sabotatge del poder judicial contra el poder legislatiu.

Així mateix, ha dit que la llei d'amnistia preveia que en 2 mesos s'hagués aplicat de manera integral i que, passats 10 mesos, des d'Òmnium consideren que s'ha produït "un retard absolutament inadmissible".

En espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï de manera immediata, el president d'Òmnium ha exigit que s'acabin "les excuses i les argúcies legals i polítiques" perquè la llei s'apliqui a tothom, la qual cosa permetria el retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Lluís Puig i Antoni Comín.

Així mateix, ha afegit que des d'Òmnium mantindran activa la Sindicatura per l'Amnistia per "fiscalitzar" cas per cas, per assenyalar els obstacles i perquè la violència policial no quedi impune, en les seves paraules textuals, atès que les causes beneficiades per l'amnistia són, a hores d'ara, el 32,5% del total.

Antich ha assegurat que l'Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea en el qual els tribunals són el principal obstacle a l'hora que s'apliqui la llei i que, a més, aquesta en concret afecta el nucli dels drets fonamentals dels ciutadans.

332 PERSONES NO L'HAN SOL·LICITAT

A preguntes de la premsa, el president de l'entitat ha dit que "no s'ha detectat una tendència diferent per part dels tribunals" en l'aplicació d'aquesta llei entre acusats que ocupaven un càrrec públic i els que no.

Sobre els motius pels quals 332 persones amb causes penals no han sol·licitat l'amnistia, Antich ho ha atribuït als costos judicials o a la incertesa de com acabarà el procés, sobretot en casos de penes baixes: "En molts d'aquests casos és gent sense cobertura organitzativa, el que detectem és la voluntat de no ficar-se en més problemes".