Òmnium, l'ACM, la FMC, l'AMI i Micropobles promouen el català als municipis

Presentaran mocions als consistoris i proposen designar responsables de política lingüística local

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Òmnium, l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han presentat aquest dimecres a Barcelona un "compromís coral amb el català" amb mesures per a la defensa i promoció de la llengua als municipis.

El compromís es concreta en la presentació de mocions en els plens dels ajuntaments i els consells comarcals "amb mesures a concretar pel català als pobles i ciutats per promoure nous espais i eines per fomentar-ne l'aprenentatge i ús social", informa Òmnium en un comunicat.

Les mocions contemplen designar un regidor, comissionat o similar com a responsable de política lingüística local, i crear una Taula Local per la Llengua, un espai de coordinació entre els consistoris, els Centres de Normalització Lingüística (CNL) i entitats locals per abordar els "reptes locals de la llengua".

Es proposa, a més, radiografiar la quantitat de persones als municipis que vulguin aprendre o millorar el seu català, promoure la creació de grups d'aprenentatge, ampliar l'oferta pública de cursos, a més de garantir que en els serveis, equipaments i activitats de l'ajuntament es garanteixi l'ús del català.

XAVIER ANTICH

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha sostingut que el compromís del "món municipalista amb el català és un compromís amb el país i la seva gent", i que, tot i que els recursos siguin limitats, els municipis coneixen el nom i la cara de la gent que vol aprendre català, en les seves paraules.

"Aquesta moció és una eina, una oportunitat perquè, sumant totes les mans, aconseguim que la llengua sigui realment accessible als barris, escoles i feines", ha valorat.

ACM I FMC

El vicepresident primer de l'ACM, Jaume Oliveras, ha destacat el compromís de l'associació en la defensa i promoció del català davant la reculada de l'ús social de la llengua, segons ell: "El repte és de país, però l'oportunitat de canvi neix des dels municipis", ha sostingut.

Per la seva banda, el secretari general adjunt de la FMC, Marc Sanglas, ha definit el reforç del català com un "procés de cohesió i de construcció nacional" i ha considerat els ajuntaments com un territori propici per als processos d'acolliment en diferents àmbits, i també a nivell lingüístic.

MICROPOBLES I AMI

Per part de Micropobles, el seu president, Joan Solà, ha destacat les singularitats dels municipis amb poca població, i ha demanat polítiques diferents amb una "mirada rural", i posar el focus en alguns obstacles com, ha dit, l'accés al transport.

Finalment, el president de l'AMI, Salvador Coll, veu el compromís com quelcom més enllà d'un gest simbòlic i ha fet una crida a passar a l'acció: "Les entitats i administracions hem d'incidir en aquells municipis que necessiten el nostre suport".