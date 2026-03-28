Oltra anunciarà el seu retorn a la primera línia política amb la voluntat de ser candidata a l'Alcaldia de València

1073792.1.260.149.20260328150356
L'exvicepresidenta assenyala que "avui guanya la vida i l'amor" i afirma: "Podeu comptar amb mi"
VALÈNCIA, 28 març (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresidenta de la Generalitat valenciana i exlíder de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciat la seva voluntat de tornar a la primera línia política i convertir-se en la candidata de la coalició a l'Alcaldia de València. "Sí, accepto el repte. Podeu comptar amb mi", ha asseverat.
Així ho ha avançat Oltra, aquest mateix dissabte, a València, durant una intervenció en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formació a la qual pertany i en la qual s'ha mostrat visiblement emocionada en acceptar la petició per liderar Compromís de cara a les eleccions municipals que li ha realitzat el diputat al Congrés i portaveu d'Iniciativa, Alberto Ibáñez: "Si tu vols, volem que siguis la propera alcaldessa de València".
Oltra ha agraït a la coalició per treure-la del "refugi del silenci" que han estat aquests quatre anys --des de la seva dimissió arran de la seva imputació en la causa pel presumpte encobriment dels abusos comesos pel seu exmarit a una menor tutelada-- durant els quals ha estat apartat de la primera línia política. "Gràcies per haver-me sostingut aquests quatre anys", ha expressat.
"Estem patint, ens estan fent patir", ha indicat, per subratllar que, "encara que dos jutges han dit que no hi ha indicis, la dreta judicial ha dit que la nostra pena és asseure'ns en la banqueta". En concret, el passat 5 de març el Jutjat d'Instrucció número 15 de València va obrir judici oral contra Oltra i integrants del seu equip en Conselleria. Aquesta decisió va arribar després d'ordenar-li-ho l'Audiència de València i en contra del criteri de la Fiscalia
Per a Oltra, "cada dia de silenci guanyen els dolents, l'extrema dreta i el feixisme". "Quan el feixisme es fa hegemònic --ha dit-- ens afecta a tots; el món ens està posant a prova. El genocidi a Gaza és l'exemple paradigmàtic", ha emfatitzat per lamentar: "Estem veient en directe un genocidi; un món sense compassió, sense pietat ni perdó, és un món feixista".
En aquest punt, ha fet referència a les imatges de la detenció a l'exdiputat madrileny i dirigent de Podem Serigne Mbaye --"qui va ser brutalment agredit-- per part d'agents de Policia Nacional. Així les coses, ha apuntat que l'esquerra no pot formar part del feixisme "ni de la trituradora" que implica aquest. "Si fem com ells, han guanyat ells", ha assenyalat, per subratllar que "l'odi no s'expulsa amb odi, sinó amb amor". "No podem seguir jugant en el seu camp perquè aquí sempre perdem", ha ressaltat.
De la mateixa manera, ha criticat el sistema d'impostos perquè, "quan un home té 5.600 milions de dòlars i hi ha persones que no tenen ni un per menjar", ha "fallat" el sistema d'impostos i la redistribució de la riquesa. Per la que fos líder de Compromís, "la democràcia és el poder del poble".
DANA
En un altre ordre de coses, Oltra també ha carregat contra la gestió del Consell --llavors presidit per Carlos Mazón-- durant la dana del 29 d'octubre de 2024, que es va saldar amb 230 víctimes mortals i quantiosos danys materials. Segons Oltra, la tragèdia de la riuada s'ha de "vincular directament" amb el canvi climàtic i, per això, el negacionisme és "tan important". "Hem d'estar més pendents de les causes que de les conseqüències", ha precisat.
A més, ha continuat, "necessitem un poble intolerant a la injustícia que digui no a la guerra", però "tot seguit que condemni la fabricació i comercialització d'armes": "No a la guerra amb armes".
"HEM DE PASSAR DE 'TIK TOKEJAR' A TOQUETEJAR"
En la seva intervenció, que no es trobava en l'ordre del dia, Oltra ha insistit que la societat necessita un democràcia "amb separació de poders", al mateix temps que ha reclamat: "Hem de passar de 'tiktokejar' a toquetejar". Segons ha apuntat, "hem de tornar a les places, als carrers i a les cases a tocar el timbre, per explicar i convèncer; hem de tornar a convèncer".
En aquesta línia, ha citat el lema de la dessuadora que portava el seu fill, qui es trobava present: "Per llarga que sigui la nit, sempre trenca l'alba. Igual és el moment de trencar la foscor". Tot a pesar que, ha apuntat, ve amb "les tres ferides de Miguel Hernández: la de la mort, la de la vida i la de l'amor". "Però avui no pot guanyar la mort, avui guanya la vida i guanya l'amor", ha assenyalat i ha exclamat: "No podem deixar-los guanyar, cada dia de silenci, guanyen els dolents".
Per això, ha conclòs: "Sí, accepto el repte". Així ha resolt Oltra el seu discurs davant de militants de la formació instants després que Ibáñez l'hi reclamés directament i entre els aplaudiments dels participants.
CANDIDATURA "OBERTA I PLURAL"
Fonts coneixedores han precisat a Europa Press que la idea és 'armar' una candidatura "oberta i plural" que tingui la capacitat de agrupar a les formacions a l'esquerra del PSOE.
I, sobre la situació judicial d'Oltra, les mateixes fonts han fet notar que el jutge instructor no ha vist indicis de delicte, com tampoc el fiscal, que no acusa, per la qual cosa el procediment segueix "només amb l'acusació de l'extrema dreta".