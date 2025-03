Oliu (Sabadell) veu un "85% de probabilitat" que l'opa no tiri endavant si no hi ha canvis

Confia que Illa actuarà en la seva "defensa"

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha admès que li dona un "85% de probabilitat" al fet que l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada per BBVA no tiri endavant si no hi ha canvis.

"Ara com ara, 'ceteris paribus', sense que es canviï res, li dono el 85% de probabilitat", ha afirmat després de ser preguntat pel grau de probabilitat del fracàs de l'opa, en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press.

Així mateix, després de les declaracions del conseller delegat de BBVA, Onur Genç, sobre la probabilitat d'èxit de l'opa, ha ironitzat: "A mi em va dir un banquer d'inversió fa poc: 'No premium. Hostile. No way' ('Sense prima i hostil, no hi ha manera'). Ja li enviaré a aquest inversor l'Onur".

Preguntat sobre si es posarà en contacte amb altres bancs més petits per a una possible fusió si l'opa no prospera, Oliu no ha tancat la porta a sumar altres projectes de manera "amistosa" al seu.

En una segona entrevista publicada al 'Diari Ara' i recollida per Europa Press, Oliu ha insistit que l'opa no convé "pràcticament a ningú" a Espanya.

"La pèrdua del Sabadell és una pèrdua per a l'empresariat català, per a les petites i mitjanes empreses, que són el 80% de l'activitat catalana", ha remarcat Oliu, alhora que confia a no ser, en les seves paraules, l'últim president del Banc Sabadell.

"CONFIANÇA" EN ILLA

Oliu ha mostrat la seva confiança en el president de la Generalitat, Salvador Illa: "Tinc molta confiança que actuarà, dins de les seves possibilitats, en la nostra defensa".

En una tercera entrevista a 'La Vanguardia', ha reiterat que espera que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), abans de prendre la seva decisió final, faci les anàlisis de mercat suficients "de si les mesures que proposaran o acceptaran són suficients per evitar el problema de competència".