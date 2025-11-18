Oliu (Sabadell) reordena la seva participació i traspassa 600.000 accions a la seva societat immobiliària

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha reordenat la seva participació en el capital social del banc i el passat 14 de novembre va traspassar 600.000 accions a la seva societat immobiliària Torrellimona, segons figura en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La societat immobiliària també ha declarat la compra de 400.000 accions més de l'entitat en tres operacions realitzades el passat 13 de novembre a un preu mitjà de 3,29 euros per títol.
D'altra banda, el director de Regulació i Control de Riscos, David Vergara, ha venut un total de 250.000 accions.