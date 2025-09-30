Oliu (Sabadell) nega que el valor del banc pugui "enfonsar-se" si l'OPA de BBVA fracassa

Situa el preu de l'oferta un 26% per sota del valor del banc
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha negat que el valor de l'entitat pugui enfonsar-se si l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA fracassa.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa telemàtica junt amb el conseller delegat, César González-Bueno, després de la decisió del Consell d'Administració del banc de rebutjar la nova oferta de BBVA als accionistes de l'entitat catalana, encara que el conseller dominical David Martínez, que controla el 3,86% del capital, ha anunciat que l'acceptarà.
"S'enfonsar-se el valor del banc? Això és quelcom que, de la mateixa manera que un pot dir això, que no és cert, i també podria dir que s'enfonsarà el valor del BBVA si ha de fer una oferta en 'cash' pel 50% o pel 70% del seu valor i fer una ampliació de capital", ha dit
Oliu ha afegit que "el mercat veurà el que veurà" i ha assegurat que el valor del banc, textualment, camina un 26% per sobre de l'oferta revisada.
"Els vaivens del mercat tindran per darrere sempre un fons i aquest fons és, precisament, aquest 26% de potencial de revaloració", ha assegurat.
Ha explicat que el valor fonamental del banc és conseqüència de les expectatives de creació de resultats i de distribució de beneficis, que és "d'al voltant de quatre euros per acció".
PITJOR OFERTA
Oliu ha assenyalat que l'oferta de BBVA és pitjor que la que va fer en un primer moment malgrat haver-la millorat: "Aquesta oferta ha anat empitjorant, cada vegada té menys sentit".
Ha explicat que l'oferta actual està un 26% per sota del valor fonamental del banc, que ha detallat que és la conseqüència de les expectatives de creació de resultats i distribució dels beneficis i que ha situat al voltant dels quatre euros per acció.
"Abans hi havia una prima negativa. Ara, amb aquesta millora, ara no hi ha prima. Tampoc és que sigui molt excitant una operació en la que els accionistes embenen el banc sense cap prima", ha dit el president.
RETRIBUCIÓ
El president de Sabadell també ha defensat que la retribució de Banc Sabadell "no és comparable" amb la de BBVA i ha afegit que, en les seves paraules, és imbatible per part de BBVA.
A continuació, ha fet referència als últims anuncis que han realitzat els dos bancs sobre els repartiments als accionistes: BBVA va informar aquest dilluns de la seva intenció de repartir un dividend de 0,32 euros el proper 7 de novembre, una vegada conclosa l'OPA.
Sabadell, per la seva banda, ha elevat de 1.300 a 1.450 milions d'euros els repartiments previstos per aquest any i ha anunciat un repartiment de 0,07 euros pel 29 de desembre.
"Si aquest segon dividend a compte s'afegeix als set cèntims que ja paguem a l'agost, són 14 cèntims de dividend a compte. Simplement, recordar-los que l'únic dividend a compte que va ser anunciat ahir per part de BBVA significa per a l'accionista de Sabadell un pagament equivalent de 6,6 cèntims per acció", ha dit.
Ha afegit que això és una prova d"és molt difícil que la retribució de l'accionista de BBVA es pugui apropar a la retribució de l'accionista de Sabadell".
També ha defensat la capacitat del banc de donar dividends per sobre de BBVA en raons com la generació de capital, els beneficis que són distribuibles o el model de negoci de Sabadell.