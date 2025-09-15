Oliu (Sabadell) insta els accionistes a "no escoltar cap cant de sirena" i rebutjar l'opa

González-Bueno lamenta que la "tècnica de la por és freqüent" i recorda les bones perspectives
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha defensat que si l'opa de BBVA no tira endavant el Sabadell no es veurà perjudicat, i ha instat els accionistes a rebutjar l'operació i "no escoltar cap cant de sirena cada vegada que li enviïn un paperet".
"Agafar el paperet i llençar-lo a les escombraries, i amb això haurà complert el seu deure com a accionista fidel a Banc Sabadell", ha respost aquest dilluns en una trobada amb accionistes al costat del conseller delegat, César González-Bueno, preguntat sobre si és obligatori acudir al bescanvi d'accions.
"Si hi ha alguna caiguda serà efímera i, en canvi, el que passarà és que el banc anirà recobrant el seu valor", ha assegurat Oliu sobre el fracàs de l'opa, a més de recordar que, després que el banc italià Unicredit provés d'adquirir sense èxit la Banca Popular de Milà, aquest últim ha millorat la seva cotització un 20%.
Per la seva banda, González-Bueno ha lamentat que "la tècnica de la por és freqüent" i ha recordat als accionistes que les perspectives de futur de la companyia, i també les retribucions previstes, són molt bones.
"BBVA és el banc de la banca espanyola cotitzada que menys s'ha revalorat" des de l'inici de l'opa, ha explicat el conseller delegat, que ha repassat l'informe que va presentar la setmana passada l'entitat, i que assenyala que el calendari de sinergies i els costos de reestructuració no són realistes.