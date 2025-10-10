Oliu (Sabadell) insta els accionistes indecisos a tirar "a la paperera" el paper de l'opa

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha instat aquest divendres els accionistes indecisos de l'entitat sobre l'opa de BBVA a agafar el paper que l'entitat basca els han enviat per saber si accepten l'operació "i el tirin a la paperera".
"Que agafin el paper i el tirin a la paperera, s'equivocarien si en aquests moments agafessin el paper dins la indecisió i el signessin i l'enviessin", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, i ho ha argumentat perquè amb el canvi les accions perdrien valor, en les seves paraules.
Oliu s'ha mostrat confiat que l'opa no tirarà endavant "tal com estan les coses" i ha assegurat que els accionistes minoristes --que representen prop del 42%-- rebutgen, segons ell, de manera massiva l'operació.
"Els minoristes rebutgen de manera massiva aquesta opa, i si la rebutgen els minoristes que nosaltres tenim, vol dir que la rebutgen de manera massiva els clients de Banc de Sabadell. Això dona una idea de quina és la realitat d'aquesta operació", ha dit.
TORRES I BBVA
Preguntat per les paraules del president de BBVA, Carlos Torres, en què va afirmar que l'entitat basca superaria àmpliament el 50% dels suports, ha expressat que això "no s'ho creu ni ell" i ha atribuït les seves declaracions a una estratègia de venda, textualment.
Sobre l'ampliació de l'horari de 60 oficines de BBVA aquest divendres amb motiu de l'opa, ha expressat que si tinguessin tan clar que l'operació es durà a terme "no haurien d'obrir l'horari de nit, no?".
En referència a la campanya de publicitat que els dos bancs han dut a terme per l'opa, ha subratllat que la del Sabadell ha estat, en les seves paraules, potent, però ha assenyalat que comparada amb la que ha fet l'altre banc no hi té res a veure".