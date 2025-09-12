Oliu (Sabadell) espera que els accionistes "enterrin" l'opa, que veu altament costosa

Una millora del preu hauria de ser "molt substancial" perquè el consell reconsiderés el seu rebuig
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha valorat que l'opa de BBVA ha passat de ser neutra a una oferta altament costosa per als accionistes residents a Espanya: "D'aquesta oferta concreta d'opa, que va néixer morta, ja només queda una cosa, i és que l'enterrin els accionistes".
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa amb el conseller delegat, César González-Bueno, i el director financer, Sergio Palavecino, després que el consell d'administració hagi recomanat als seus accionistes rebutjar l'oferta de BBVA.
Així, ha afirmat que els riscos de l'opa són certeses i ha fet broma amb que és un "èxit" que l'oferta hagi patit un empitjorament substancial a causa dels ajustos pels dividends pagats per BBVA.
Segons ell, un accionista de Banc Sabadell que el novembre del 2020 tenia 10.000 euros invertits a l'entitat catalana, ara en té 112.000, la qual cosa representa una xifra 11 vegades més gran que fa 5 anys, i més del doble des de l'abril del 2024: "Això sembla una tecnològica", ha fet broma sobre l'evolució de l'entitat.
Així mateix, ha dit que a l'accionista no li interessarà l'opa en haver de "demanar un crèdit corrent per poder sobreviure després dels impostos" que hauran de pagar per les plusvàlues.
"En aquesta operació no hi ha prima i les sinergies són complicades, entre altres coses, perquè hi ha hagut mesures de competència i del Govern central que fan que aquestes sinergies estiguin molt dilatades en el temps", ha considerat.
POSICIÓ DE DAVID MARTÍNEZ
Preguntat pel posicionament de l'accionista David Martínez Guzmán, que rebutja l'oferta actual de BBVA, però es mostra disconforme amb algunes opinions i arguments de l'informe del consell del Sabadell, Oliu ha assegurat que quan es parla de diners, Martínez està "absolutament d'acord" amb ell.
"Martínez pensa, i com pràcticament tots els inversors institucionals, i això ho sabem des de sempre, que en la consolidació bancària es genera valor. Jo penso el mateix que el senyor Martínez, però aquí no estem parlant de consolidació bancària", ha dit.
"UN ALTRE CAPÍTOL DEL SERIAL"
Sobre una possible millora del preu per part de BBVA i la posició que prendria el consell d'administració, Oliu ha assenyalat que s'obriria "un altre capítol del serial" i, en aquell moment, es veuria què passa.
"En principi hauria de ser un canvi molt substancial perquè el consell, i íntegrament, pogués reconsiderar la seva posició", ha conclòs.
Quant a la seva continuïtat en el càrrec si l'opa tira endavant, ha dit que, en una societat cotitzada l'obligació del president és parlar amb els nous accionistes i esbrinar quines intencions tenen, que és el que ell faria: "La missió del conseller delegat és continuar gestionant l'entitat mentre tingui la confiança del consell i dels accionistes per maximitzar el seu valor".