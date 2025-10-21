Oliu (Sabadell): "Els últims 3 dies estàvem convençuts que hi hauria segona opa"

Assegura que no farà mai una opa hostil
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha admès que els directius de l'entitat pensaven que l'opa de BBVA arribaria al 30% d'acceptació: "Els últims 3 dies estàvem convençuts que hi hauria segona opa".
Ho ha dit aquest dimarts en el fòrum World in Progress, en què ha afegit que aquesta idea va provocar que dediquessin energia a l'operació quan no calia: "Vam perdre el temps durant 3 dies".
Oliu ha detallat que el banc va crear un equip "molt reduït" per gestionar l'operació amb advocats de l'entitat, l'equip de comunicació, el director de planificació, el conseller delegat del banc, César González-Bueno, i ell mateix des del consell.
"Aquest equip ha funcionat extraordinàriament bé", ha assenyalat, i ha lamentat que l'opa, textualment, ha durat molt i han passat moltes coses.
El president del Sabadell ha explicat que el fracàs de l'opa es deu al fet que BBVA "no ha estat capaç de veure que havia de fer un augment molt substancial de preu que no ha fet".
Preguntat per les lliçons que ha extret del procés, ha recordat que durant la seva presidència ha liderat 17 fusions i dues opes, però que totes dues han estat pactades: "No faré mai una opa hostil".
CREIXEMENT FUTUR
Oliu ha descartat que Banc Sabadell protagonitzi cap operació corporativa en els pròxims anys i ha assegurat que el "focus no estarà en augmentar la grandària" i que si passa, serà per creixement orgànic i el negoci del banc.
Ha afegit que el focus estarà "posat en la rendibilitat, en la generació de capital", i ha recordat que el banc preveu retornar a l'accionista l'excés de capital i repartir dividends per un valor del 40% del valor del banc.
Preguntat per si el banc necessita un nucli dur d'accionistes per defensar-se d'altres opes, ha explicat que "l'únic nucli dur d'una entitat són uns resultats potents, que les perspectives de resultats siguin potents i que la cotització estigui a bon nivell".