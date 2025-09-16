Oliu, sobre els accionistes venedors: Es compten "amb els dits d'una sola mà"

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, s'ha referit aquest dimarts als accionistes del banc que han acceptat l'opa de BBVA i han venut les seves accions --tenen de termini des del passat 8 de setembre fins al 7 d'octubre--: "M'han dit que no omplen els dits d'una sola mà".
Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press en la qual ha expressat que no creu que el BBVA apugi l'oferta actual, la qual ha qualificat de dolenta i "poc interessant" per als accionistes del Sabadell, atès que el president de l'entitat basca, Carlos Torres, ha assegurat que no pujarà.
Ha explicat que en les operacions de mercat, quan es vol agafar el control, s'ha de pagar una prima, i en les opes hostils solen ser d'entre un 30 i un 40% sobre el preu de mercat del moment: "Això està molt lluny de la realitat d'avui, però aquesta opa no només no dona una prima del 30 o 40% del preu de mercat, sinó que dona un 10% per sota del mercat".
POSICIÓ DELS PARTITS POLÍTICS
Preguntat per les crítiques a que el Govern central interposés condicions a l'operació, ha expressat que els polítics "han de vetllar pel que ells entenen que és l'interès general", cosa que, segons ell, es pot entendre de maneres diferents.
"Respecte a aquesta opa, no hi ha hagut cap partit, ni de l'extrema esquerra, ni de l'extrema dreta, per dir-ho així, que s'hi hagi manifestat a favor políticament", ha dit.
En preguntar-li per l'inici de l'opa --que es va produir tres dies abans de les eleccions catalanes del maig del 2024--, ha assenyalat que va ser precipitada i que el BBVA va demostrar "poca sensibilitat" a l'hora de llançar-la pocs dies abans dels comicis al Parlament de Catalunya.
Sobre el retorn de l'entitat a Catalunya --la seu va estar entre octubre del 2017 i març del 2025 a Alacant--, ha assegurat que va tenir un impacte emocional sobre els accionistes i que era una "anomalia" que el banc estigués fora de Catalunya.