Oliu (Sabadell) demana al BBVA que doni informació "clara, transparent i completa"

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha reclamat al BBVA que publiqui informació "clara, transparent i completa" de tots els elements que puguin tenir un impacte en el valor de l'oferta pública d'adquisició (OPA) emesa sobre l'entitat que presideix.

En una carta als accionistes de Banc Sabadell publicada aquest dijous, Oliu ha dit que és necessari perquè els accionistes "puguin tenir una informació ponderada i suficient per prendre la decisió".

Ha afegit que el Consell de Banc Sabadell presentarà un informe en el qual valorarà l'oferta i manifestarà les seves recomanacions quan comenci el termini d'acceptació.

Oliu ha dit que un dels aspectes "més importants" que han de conèixer els accionistes de Banc Sabadell és l'impacte financer que hi haurà, tant en cas de fusió com en cas que no es doni aquesta fusió.

Segons ell, també cal que el BBVA expliqui com es donaran les sinergies esperades en cada cas i els costos de reestructuració associats, a més del seu impacte en el capital de l'entitat.

COSTOS

El president de Banc Sabadell ha afegit que el banc vetllarà per conèixer l'impacte dels costos de ruptura dels acords comercials que té amb tercers i els ajustos en el valor raonable de les carteres de bons i préstecs de l'entitat, a més de l'opinió de l'auditor del BBVA sobre la seva comptabilització.

Ha assenyalat que el BBVA haurà d'incloure l'impacte per les pèrdues de negoci esperades, especialment en el segment pimes.

També ha reclamat que l'entitat presidida per Carlos Torres doni a conèixer de manera detallada les condicions de competència que pot imposar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que siguin rellevants per al valor de l'oferta i les restriccions que pot incloure el Govern central.

DECISIÓ "ENCARA LLUNY"

Oliu ha explicat als accionistes de Banc Sabadell que el moment de prendre la decisió "encara està lluny", i que s'estima que el període d'acceptació serà a finals d'aquest any o principis del vinent.

Ha explicat que la Junta General Extraordinària del BBVA de divendres per sotmetre a aprovació l'ampliació de capital per fer front a l'operació no representa un pas cap a l'èxit de l'OPA.

"En cap cas s'està decidint ara, en la Junta Extraordinària, res que pressuposi un possible èxit d'acceptació de l'OPA ni pressuposa cap decisió per part dels accionistes", ha explicat.