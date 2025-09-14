Oliu (Sabadell) creu que la probabilitat d'èxit de l'opa és "pròxima a zero"

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, creu que la probabilitat d'èxit de l'oferta pública d'adquisició (opa) del BBVA al Banc Sabadell és "pròxima a zero".
Així ho ha dit aquest diumenge en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que no és bon moment per vendre les accions perquè "el banc té projecte".
"Un banquer d'inversions em va dir que quan una opa és hostil i no té prèmium, la probabilitat d'èxit és zero", ha insistit, recalcant que la probabilitat que l'opa tiri endavant és baixeta, textualment.
Ha afirmat que "l'opa no va enlloc, tret que pugi molt", i ha assenyalat que no sap què farà el BBVA sobre aquest assumpte, encara que ha criticat l'entitat bancària per voler quedar-se el Banc Sabadell a un preu que qualifica de ganga.
"És llançar una oferta per veure si piquen", ha criticat, i ha titllat d'incoherent la modificació del llindar mínim per part del BBVA per tirar endavant l'operació.
"Si no hi ha canvi de l'oferta, no hi ha batalla. Si hi ha canvi de l'oferta, ja tornarem a tenir una altra entrevista i parlarem de la nova oferta", ha puntualitzat.
A més, ha dit sobre les decisions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors que "hi ha algunes llacunes en el fullet" que espera que s'aclareixin.