Oliu (Sabadell) considera que Martínez pensa més en el seu benefici que en el client

Veu "pràcticament impossible" que el BBVA arribi al 50% i no augura una segona opa
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha considerat aquest dilluns que l'inversor mexicà David Martínez, amo del 3,86% del capital del banc i tercer major accionista individual, s'inclina per acceptar l'opa del BBVA pensant més en el seu benefici que en el client, tot i que ha negat sentir-se traït per ell.
"La seva motivació no és la que és la nostra, i quan dic la nostra dic la dels accionistes minoritaris dels quals jo em sento el representant", ha dit en unes declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press a quatre dies d'acabar el termini d'acceptació.
"M'agradaria que pensessis com jo, però jo entenc que tu no ets un accionista català, jo entenc que tu, els clients no saps ni què són, que estàs fora d'aquest món i que tu ets un inversor de Wall Street i que busques maximitzar el benefici en tot moment, i ara et pot semblar que això és una bona cosa perquè tu creus en la grandària en abstracte", ha dit.
En aquest sentit, ha replicat: "Crec en la grandària també, però crec en la grandària en concret i en la realitat concreta, i jo crec que, en la grandària i en la realitat concreta del Sabadell, la nostra grandària avui és suficient" per ser rendible i per donar un bon servei, millor que un banc internacional.
"El que volem és donar suport a un banc català amb projecció espanyola que té una presència regional que dona suport, que anima els empresaris a tirar endavant els projectes", ha insistit.
Quant als rumors d'un pacte entre BBVA i Martínez, dels quals l'accionista mexicà ja s'ha desmarcat, Oliu ha dit que el creu, perquè "va manifestar des del primer moment la seva posició".
EL BBVA "ESTÀ MOLT LLUNY DEL 50%"
També considera que, si el BBVA no arriba al 50%, "el més normal seria que cadascú fes la seva i deixi el Sabadell seguir el seu camí, que de moment genera valor".
"Els nostres números diuen que està molt lluny del 50%, és pràcticament impossible que arribi al 50% d'adhesió. D'altra banda hi ha l'altra xifra important, que és la del 30: doncs estem al voltant del 30", segons estimacions basades en el que els diuen els accionistes.
En cas de quedar-se entre el 30% i 50% de l'acceptació de l'opa, el BBVA tindrà 24 hores per decidir si accepta el resultat: si decideix continuar endavant, "la llei l'obliga a fer una segona opa", però Oliu augura que no passarà.
Sobre què diria als accionistes encara indecisos, ha destacat que "per aquest valor no mereix la pena" i que el projecte de l'entitat catalana pot donar més rendiment que el que pot obtenir amb el BBVA.