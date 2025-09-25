Oliu (Sabadell) avisa de l'opa als accionistes: "Per un plat de llenties, no val la pena"

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha avisat aquest dijous els accionistes de l'entitat sobre l'opa de BBVA que "per un plat de llenties, no val la pena", a més d'assenyalar que l'oferta està lluny d'un preu suficientment bo a ulls dels accionistes.
"És una oferta que donarà menys rendiments a l'accionista, menys retribució; no té prima o té una prima del 2%. Jo, a l'accionista del Sabadell, li diria que per un plat de llenties, no val la pena vendre's un projecte que dona servei a la comunitat catalana, a les empreses de tot Espanya, que ha ajudat a crear empreses, i que té una manera de fer banca molt diferenciada", ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press.
Ha afirmat que el Sabadell és un "element fonamental" per al sistema financer català i també per a l'espanyol i que seria una pena que els accionistes deixessin perdre la possibilitat que l'entitat continuï creant valor per compte propi si el preu de l'opa fos suficientment bo.
Preguntat per quin seria aquest preu, ha assegurat que seria aquell que tots els accionistes acceptessin en els termes de l'operació: "Avui estem lluny d'aquest preu".
L'OPA, UN "TAP" PER AL SABADELL
Ha subratllat que l'opa actua per al Sabadell com un "tap", i ho ha sostingut en els acords i l'estratègia d'aliances europees de l'entitat, exemplificant-ho en els acords amb Zurich, Crédit Agricole, BNP o Nexi.
"Nexi és un operador mundial de mitjans de pagament. És una col·laboració estratègica i no s'ha pogut engegar perquè hi ha un tap. I anirem posant pròrrogues fins que es destapi la cosa. En aquest sentit hi ha projectes que mentre ens dediquem a això [a l'opa], no podem fer".
Ha afirmat que l'opa és en realitat una operació per fer "menys Europa i més Espanya o més països emergents".
Sobre si espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, expressi un posicionament clar sobre l'opa, ho ha negat: "Deixem-lo fer de president. Jo ja faig de president del banc i intento que això surti com al president li agradaria, que d'això sí que en sé".