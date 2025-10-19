Oliu (Sabadell) atribueix el fracàs de l'opa al baix preu i la "gran incertesa" que comportava

González-Bueno sobre els accionistes: "van entendre molt millor el nostre projecte versus el seu"
BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha atribuït el fracàs de l'opa del BBVA al Sabadell al, al seu semblar, sota preu que oferia i la "gran incertesa" que comportava.
Així ho ha dit en una entrevista conjunta amb el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, concedida a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual Oliu ha assegurat que "després de 16 mesos de complicacions, embolics, l'operació tenia unes grans possibilitats de fracassar, en el sentit de destruir valor".
També ha destacat la importància dels accionistes minoritaris que, ha dit, "prefereixen seguir tenint accions del Sabadell, que el banc es mantingui independent. Això explica la rotunditat dels accionistes de 'retail' contra l'opa".
González-Bueno també s'ha pronunciat en aquesta línia: "van entendre molt millor el projecte el nostre versus el seu".
Sobre la caiguda de les accions del Banc Sabadell, Oliu ha assegurat que "les cotitzacions del dia després de l'opa són irrellevants. Al cap d'un parell de mesos veurem on està l'acció", ha dit.
En referència a les accions a l'alça de BBVA, Oliu ha afirmat que el BBVA "s'ha tret de damunt un marró important".
CRIDADA AMB TORRES
També ha revelat que va parlar per telèfon amb el president del BBVA, Carlos Torres: "El resultat de l'adhesió a l'opa és tan baix que no l'hi esperava ell, ni jo, ni César".
"Nosaltres pensàvem que passaria del 30% i el nostre dubte era si estava en el 32%, el 34% o el 38%. I si s'atrevirien a rebaixar el llindar amb un percentatge molt baix. Aquesta era la hipòtesi en la qual estàvem treballant", ha explicat Oliu, que ha reconegut que, per a ells, el resultat va ser una sorpresa.
A més, Oliu també ha afegit que, amb el procés acabat, pretén reprendre la seva amistat amb Torres: "quedarem a sopar amb les nostres dones ara quan hagi passat això, que ja podem tornar a ser amics".
MOVIMENTS DE FUTUR
En referència a possibles moviments empresarials del Banc Sabadell després de l'opa, Oliu ha destacat que seguiran "buscant aliances que tinguin sentit" per al projecte i ha remarcat que surten d'aquesta operació amb un banc molt enfortit a Espanya, textualment.
Així mateix, González-Bueno, ha defensat l'evolució del banc: Al mercat rellevant, que és Espanya, no hem perdut. Al contrari, hem crescut un 8% any sobre any fins a agost".
Per la seva banda, Oliu ha reivindicat que el banc segueixi en solitari i ha dit que no aniran "a cridar a la porta d'algú l'endemà".
A més, González-Bueno ha dit que no hi ha "perill de cap altre moviment, perquè hostil només podria provenir d'un dels tres grans".
Oliu també ha agraït el suport de la societat civil catalana que, ha dit, "ha tingut un valor importantíssim" i, d'altra banda, s'ha referit al principal inversor individual de Sabadell, David Martínez, al que ha dit que respecta i que segueix sent un accionista de referència.