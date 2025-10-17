Oliu (Sabadell) assegura que el resultat de l'opa el "complau molt" i agraeix el suport rebut

Diu que ha mantingut una "conversa molt cordial" amb Torres (BBVA)
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que el resultat de l'opa el "complau molt" i ha agraït el suport rebut per part d'entitats com la Cambra de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, entre d'altres, durant el procés.
Ho ha dit aquest divendres en un brindis amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, després del fracàs de l'opa, que ha aconseguit una acceptació del 25,47%, per sota del 50% per reeixir i del 30% que permetia a BBVA llançar una segona oferta.
Oliu també ha agraït "la confiança dels accionistes de manera massiva" i ha destacat que Banc Sabadell és, textualment, fonamental pel seu focus en Catalunya i Espanya, i en les pimes.
El president el banc, que ha dit que és moment de celebrar "de manera moderada" el resultat de l'opa, ha recordat que des del principi van defensar que tots dos bancs podien crear més valor per separat.
Ha afegit que a partir d'ara tenen la responsabilitat de complir les expectatives que els clients han posat durant aquest temps.
"Som un banc de clients, fonamental per a l'estructura econòmica i financera de Catalunya, i continuarem així. És un banc que ho fem des de fa 140 anys i ho continuarem fent", ha afegit.
DAVID MARTÍNEZ I CARLOS TORRES
Preguntat per la situació en la qual queda l'accionista i conseller David Martínez, que va anunciar que acudiria a l'opa amb el seu 3,86% de capital, ha assegurat que "continua sent accionista i conseller" del banc i que no sap què farà.
D'altra banda, ha explicat que ha mantingut una "conversa molt cordial" amb el president de BBVA, Carlos Torres.
"Nosaltres som amics, érem amics abans, hem posat un parèntesi i hem dit, bé, ara que ha acabat això, doncs a veure si aviat podem tornar a sopar junts amb les nostres dones", ha afegit.