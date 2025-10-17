Oliu (Sabadell) assegura que és "un dia de celebració" i agraeix el suport rebut

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que és "un dia de celebració" i ha agraït el suport rebut per part d'entitats com la Cambra de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, entre d'altres, durant el procés de l'opa.
Ho ha dit aquest divendres en un brindis amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, després del fracàs de l'opa, que ha aconseguit una acceptació del 25,47%, per sota del 50% per reeixir i del 30% que permetia a BBVA llançar una segona oferta.
Oliu també ha agraït "la confiança dels accionistes de manera massiva" i ha destacat que Banc Sabadell és, textualment, fonamental pel seu focus en Catalunya i Espanya, i en les pimes.