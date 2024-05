Oliu i González-Bueno animen la plantilla del Sabadell davant de l'OPA hostil de BBVA: "Ho donarem tot"

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president i el conseller delegat de Banc Sabadell, Josep Oliu i César González-Bueno, han tornat avui ha enviar un missatge a la plantilla després que BBVA hagi manat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el fullet de l'OPA hostil que ha llançat sobre l'entitat catalana.

"Va a ser un procés llarg que seguirà una sèrie d'autoritzacions complexíssimes que duraran mesos. Mentrestant, ho donarem tot", ha traslladat González-Buano en un vídeo al qual ha tingut accés Europa Press.

"No hi ha res nou. Deixeu-me que insisteixi que aquesta és una OPA hostil, és a dir, no ha estat ni acordada ni sol·licitada pel consell del banc", ha transmès per la seva banda Oliu.

Com ja va fer després que el consell d'administració rebutgés la proposta de fusió que BBVA va donar a conèixer l'1 de maig, Oliu, juntament amb el conseller delegat de Sabadell, César González-Bueno, ha enviat un vídeo als empleats recordant els motius pels quals el consell va prendre la decisió: "[el consell] està convençut que el projecte del Banc Sabadell en solitari generarà més valor als seus accionistes, clients, plantilla i a la societat en general".

A més, ha recordat la intenció del banc de distribuir 2.400 milions d'euros amb càrrec als resultats de 2024 i 2025, un pagament "recolzat pel pla de negoci".

"Durant tot el procés us hem informat puntualment. De fet he demanat a César que, amb alt nivell de freqüència, us vagi comentant com va el banc", ha afirmat Oliu abans de reiterar la seva confiança en el treball de la plantilla del banc. "Deixeu-me que us reiteri la meva confiança en la vostra capacitat, en el vostre compromís per impulsar encara més els excel·lents resultats del banc dels últims anys", ha postil·lat.

Ha recordat també que la valoració del banc s'ha multiplicat per cinc des de 2020 i des de l'inici d'aquest any i fins al 29 d'abril, abans que BBVA presentés la seva proposta de fusió, la cotització de Sabadell havia pujat un 60%.

"No hi ha gens nou. No hi ha gens escrit. Som Banc Sabadell, som un gran projecte de futur per als nostres clients i empleats. Us vull manar a totes les persones que esteu al banc una abraçada i ànim per seguir amb aquest projecte, amb tota la força que això mereix", ha defensat.

Per la seva banda, González-Bueno ha assenyalat la seva confiança al 100% en l'equip de Sabadell per impulsar "encara més" els magnífics resultats. "2023 ha estat el millor any de la història i el primer trimestre de 2024 ha estat espectacular en activitat comercial, en resultats financers", ha comentat.

"Treballarem amb més il·lusió i vocació de servei que mai perquè els propers trimestres siguin encara millors. Serà un procés llarg que seguirà una sèrie d'autoritzacions complexíssimes que duraran mesos. Mentrestant, ho donarem tot. El nostre focus ha de ser lliurar, lliurar, lliurar", ha conclòs.

