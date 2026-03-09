Oliu diu que Sabadell "ha sortit enfortit" del fracàs de l'OPA per afrontar "nous reptes competitius"

ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS
VALÈNCIA 9 març (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que el banc, després del fracàs de l'OPA de BBVA, "ha sortit enfortit per enfrontar-se als nous reptes competitius" que té per davant, com la implantació de la intel·ligència artificial (IA), el finançament de les inversions per a l'autonomia estratègica d'Europa, el desenvolupament d'una infraestructura europea de pagaments i la creació d'aliances estratègiques europees o amb partners tecnològics.
El Col·legi d'Economistes de València (COEV) ha lliurat aquest dilluns a Josep Oliu el guardó 'Directiu de l'Any' 2025 per premiar la seva "capacitat de gestió, visió i determinació per mantenir la independència de l'entitat després de la segona OPA i demostrar la seva fortalesa en el sector bancari".
El president de Banc Sabadell ha pronunciat la conferència 'Reflexions sobre la competitivitat de la banca a Europa', on ha indicat que, encara que la seu social de l'entitat estigui ara a Sabadell, "on correspon per ser la ciutat que va veure néixer i que dona nom a l'entitat", el seu "cor i estima està i estarà sempre a Alacant i la Comunitat Valenciana".
El president de l'entitat ha explicat que "2025 ha estat un any clau per al Banc Sabadell, marcat per un procés d'OPA que va acabar sent rebutjada per la majoria dels accionistes". Ha assenyalat que operació plantejada pel BBVA va ser "lícita", però xocava amb "tres pilars fonamentals".
El president de Sabadell ha assenyalat que "ens trobem en un món convuls on els conflictes armats ens omplen d'incertesa i d'horror, a més de ser una possible font de desequilibris globals".
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I ROBÒTICA
"Vivim moments de canvis polítics, que alteren els equilibris internacionals que hem vist fins ara", però "àdhuc són més importants" per al futur "els canvis decisius" relacionats amb noves tecnologies com "l'ascens de la intel·ligència artificial i de la robòtica", ha dit.
"Els bancs avui estem en els inicis de la definició d'una estratègia d'implementació de la intel·ligència artificial en els nostres processos operatius, així com també en els nostres processos comercials d'oferta i relació amb els clients", ha explicat.
AUTONOMIA D'EUROPA
Oliu ha advertit que "Europa travessa també un moment complex i decisiu per al seu futur, confrontada amb el canvi de les relacions multilaterals internacionals, així com amb el retard tecnològic relatiu pel que fa als Estats Units i a la Xina".
El responsable de Banc Sabadell ha incidit que Europa ha definit unes prioritats estratègiques de cara al futur immediat en matèria de defensa, energia, infraestructures crítiques i transició climàtica que "requereixen una reflexió sobre el paper dels bancs i del sistema financer, de cara a orientar millor els estalvis disponibles".
Oliu ha destacat que "serà necessari afrontar, conjuntament, el tema de la infraestructura europea de pagaments, i el de la simplificació regulatòria; temes tots dos que estan en l'agenda de les autoritats supervisores del sistema financer i també en la dels bancs de la Unió Europea".