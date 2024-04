Oliu (Sabadell) veu "imprescindible" mantenir la consolidació fiscal a Espanya

Assegura que el 2023 va ser "el millor exercici" de la història del banc



BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que és "imprescindible continuar amb el procés de consolidació fiscal" a Espanya, de manera que no soscavi el dinamisme empresarial que és creador de riquesa, en les seves paraules.

En el seu discurs durant la Junta General d'Accionistes a Alacant aquest dimecres, en què també ha participat el conseller delegat, César González-Bueno, ha afegit que la necessitat d'aquesta consolidació es deu a la incertesa econòmica i geopolítica, la reducció del balanç del Banc Central Europeu (BCE) i els tipus d'interès més elevats.

Oliu ha avançat que en el futur, l'economia espanyola "haurà de fer front a tres grans desafiaments": la manca d'inversió en equip, la baixa productivitat i la situació deteriorada dels comptes públics.

Ha apuntat que el dèficit i el deute públic "estan en nivells molt elevats i clarament per sobre" dels registres de la zona euro, malgrat haver-se reduït en els darrers anys.

En aquest context, el president del banc ha posat en valor "la resiliència i la fortalesa que ha mostrat el sector bancari espanyol" el 2023.

Ha explicat que els bancs espanyols han millorat la seva rendibilitat el 2023 "malgrat la càrrega impositiva extraordinària", en referència a l'impost a la banca.

"MILLOR EXERCICI"

Oliu ha assegurat que el 2023 va ser "el millor exercici" de la història de Banc Sabadell, tot i que ha assenyalat que el camí per aconseguir-ho no va ser fàcil.

Ha explicat que les "excel·lents xifres assolides" el 2023 són fruit de l'execució de l'estratègia iniciada el 2021, que ha suposat el desenvolupament de noves capacitats digitals una millora de la proposta de valor i una reducció de la base de costos.

El president ha afegit que els resultats han permès que el banc estigui en "la via d'aconseguir una rendibilitat sostinguda per a l'accionista, superant el cost de capital".

Sobre la situació econòmica a Europa, ha dit que l'enduriment de la política monetària per part del Banc Central Europeu (BCE) "ha marcat bona part del desenvolupament del 2023", i ha alertat que la zona euro va estar en una situació pràcticament d'estancament, textualment.

PREVISIONS PER AL 2024

De cara al 2024, Oliu ha dit que és "un any de consolidació del model de negoci i de l'equip directiu" amb l'objectiu de superar l'11,5% de rendibilitat que l'entitat va registrar el 2023.

"El 2024 farem un pas més per aconseguir una rendibilitat sostinguda per sobre del cost de capital i superior a la dels nostres competidors, un objectiu, una ambició que és necessària per atreure més inversors", ha dit.