Oliu (Banc Sabadell), Fontana (Areas) i Letta reben les Medalles d'Honor de Foment del Treball

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu; el president del Consell d'Administració d'Areas, Pedro Fontana, i l'ex primer ministre italià Enrico Letta han rebut aquest dimarts les Medalles d'Honor Carles Ferrer Salat de Foment del Treball.
S'han lliurat en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, els consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper i Ramon Espadaler, i el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre.
També han estat presents la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, entre altres.
En concret, Oliu ha rebut la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any per impulsar la transformació de l'entitat fins a ser "un actor de referència".
Ha agraït el suport de Foment del Treball durant l'OPA de BBVA, i ha recordat que "no veien els avantatges de l'operació" i els animaven, textualment, a seguir fermes com a entitat independent.
FONTANA I LETTA
Fontana ha estat condecorat la Medalla d'Honor a la Trajectòria Empresarial, per "ser un referent en la connexió entre empresa i societat".
Ha agraït a les persones que l'han acompanyat al llarg de la seva trajectòria, especialment al principi de la seva carrera professional i ha recordat la figura de Carles Ferrer Salat.
Letta, per la seva banda, ha rebut la Medalla Extraordinària per la Contribució al Projecte Europeu per ser "una de les veus més respectadas i influents en la construcció i el pensament europeu contemporani".
En una intervenció per vídeo, Letta ha dit que és un "honor" rebre el premi i ha assenyalat que Foment del Treball és un lloc que considera com la seva casa.
PREMIS FOMENT
La patronal també ha lliurat aquest dimarts els 18 Premis Foment del Treball en les categories de Desenvolupament Sostenible, Igualtat, Innovació, Internacionalització, Responsabilitat Social i Pime de l'Any.
En concret, el premi al Desenvolupament Sostenible ha estat per a Control Demeter; el d'Igualtat, per Alsa, i el d'innovació, per Astrazeneca.
El d'Internacionalització ha estat lliurat 'ex aequo' a Paulig i Relats; el de Responsabilitat Social, també 'ex aequo' a l'Associació Educativa Ítaca i Fundació Colacao, i el de Pime de l'Any a Domini de la Cartoixa.