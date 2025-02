Oliu (Sabadell) diu que els 'remedies' de BBVA "no solucionen el problema"

Assegura que "la prima s'ha esfumat" en pujar el valor fonamental del banc

SABADELL (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que els 'remedies' proposats per BBVA a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) si s'aprova l'oferta pública d'adquisició (OPA) "no solucionen el problema de competència en una fusió com aquesta".

Ho ha dit aquest dilluns en un acte organitzat per la Cambra de Sabadell (Barcelona), en el qual ha recordat que les mesures proposades en preu i volum dels préstecs són temporals.

"Si ara veiem que hi ha un problema de competència i l'amaguem durant tres anys, d'aquí a tres anys continuarà existint", ha dit.

A més a més, ha lamentat que mantenir el preu dels préstecs durant 18 mesos "no arregla res" i ha alertat que no es pot controlar, textualment, de cap manera, igual que el volum de capital prestat.

El president del banc català ha insistit que "si hi ha menys competència, hi haurà menys volum i el preu dels crèdits serà més gran".

D'altra banda, ha destacat que la prima de l'operació "s'ha esfumat" per la pujada dels fonamentals de l'entitat, que n'ha millorat el valor.

"ÉS UNA BONA NOTÍCIA"

Oliu ha defensat que l'OPA "és una bona notícia", ja que, en les seves paraules, vol dir que algú vol aprofitar les fortaleses del banc i quedar-se amb les seves aspiracions de futur.

En aquest sentit, ha defensat que els beneficis obtinguts el 2024 --1.827 milions (+37,1%)-- "no són excessius, són millorables i sostenibles".

Ha explicat que un cop superats els 1.000 milions de benefici, l'objectiu actual són els 2.000 milions, i ha assenyalat que haver tornat el domicili social a Sabadell "no té cap importància".

"Hem normalitzat la situació econòmica. Estic molt satisfet de la gestió dels últims anys", ha explicat, i ha recordat que s'han anat superant les perspectives del banc.

PREVISIONS ECONÒMIQUES

Oliu ha explicat que Espanya "està al costat bo" de la situació econòmica i que les perspectives per a aquest any passen per mantenir el creixement, tot i que "potser no tan fort", al voltant del 2,5%.

Ha assenyalat que el principal problema de l'economia espanyola és la feblesa d'alguns socis de la zona euro, en referència a Alemanya, que ha dit que tenen "problemes estructurals de creixement".

El president de l'entitat ha subratllat que Espanya té menys exposició als Estats Units i als països involucrats en conflictes bèl·lics, i ha assenyalat que la dependència energètica és més baixa que abans.

Malgrat els reptes existents --habitatge, elevat deute públic i productivitat reduïda--, Oliu ha dit que la situació econòmica a Espanya "és sòlida, o, si més no, relativament sòlida respecte al que s'ha viscut en el passat".