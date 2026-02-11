Oliu (Banc Sabadell) destaca l'experiència d'Armengol per a la transformació tecnològica

Celebra que el "nucli dur de Banc Sabadell són els minoritaris"
SABADELL (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha destacat l'experiència del futur conseller de l'entitat, Marc Armengol, per fer front a la transformació tecnològica que preveu en els pròxims anys, malgrat, en les seves paraules, la seva joventut --Armengol té 49 anys--.
Ho ha dit aquest dimecres en una conferència a la Cambra de Sabadell (Barcelona) amb el president de la corporació, Ramon Alberich, en la qual ha afegit que Armengol té els coneixements per avançar en la "revolució tecnològica" necessària perquè el banc funcioni i mantingui els beneficis a partir del cicle 2028-2029.
Oliu ha agraït la feina de l'actual conseller delegat, César González-Bueno, al capdavant de l'entitat, i ha assenyalat que deixa el banc "amb un equip molt sòlid".
El president de l'entitat ha explicat que el 2025 ha estat un any de fi d'etapa, ja que, a més del relleu al capdavant del banc, la seu va tornar a Sabadell després d'anys a Alacant, la qual cosa "marca la normalització de la vida econòmica i política" de Catalunya.
També ha afegit la venda del britànic TSB i el rebuig dels accionistes a l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA, que ha dit que "no va arribar a ser atractiva en cap moment".
ACCIONISTES
Preguntat per la creació d'un 'nucli dur' d'accionistes, Oliu ha destacat que "el nucli dur de Banc Sabadell són els minoritaris", i ha assenyalat que hi ha molts accionistes de la ciutat de Sabadell que senten les accions com una qüestió identitària pròpia, en les seves paraules.
A més a més, ha destacat que bona part dels accionistes són clients de l'entitat, que Oliu ha explicat que van rebutjar l'opa "perquè volien continuar tenint un banc amb les característiques del Sabadell per ser clients".
Ha afegit que els accionistes institucionals també van rebutjar l'opa pel poc valor de l'operació, que ha dit que consideraven baixa.
SECTOR BANCARI
Oliu ha assegurat que el sector bancari està, actualment, "com no l'havia vist mai" en els seus 40 anys d'experiència en el sector per la seva situació de solvència i rendibilitat, i ha posat en valor l'exercici de seriositat amb els riscos i la relació amb els clients.
Ha afegit que un dels problemes que pot tenir la banca és el futur del sector a la Unió Europea, per la dificultat d'operar en altres països i perquè hi hagi integracions transnacionals.
Sobre l'entitat que presideix, ha dit que els resultats del 2025 "estan molt bé", amb una situació molt sòlida i que permet, en les seves paraules, mirar endavant amb tranquil·litat.
D'altra banda, ha previst que l'economia espanyola creixerà aquest any per sobre del 2,2%, segons han avançat organismes com el Banc d'Espanya fins ara, gràcies a la demanda interna i "afortunadament també a l'augment de la inversió privada".