Oliu (Banc Sabadell) creu que l'oferta de BBVA és "pitjor" que la que ja es va rebutjar el 2024

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que l'oferta de BBVA "és fins i tot pitjor que la que ja va valorar i va rebutjar el consell d'administració el maig del 2024, perquè infravalorava el projecte en solitari" de l'entitat.
Ho ha dit en un comunicat, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagi autoritzat l'opa de BBVA sobre el Sabadell aquest divendres.
Ha afirmat que l'entitat bancària catalana s'ha revalorat més i ha remunerat més els seus accionistes que BBVA en els últims 16 mesos, mentre que la proposta continua sent una acció de BBVA més 70 cèntims en efectiu per cada 5,5483 títols del Sabadell.