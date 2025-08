Oliu assegura que la venda de TSB "és beneficiosa" per a Banc Sabadell i els seus accionistes

Diu que l'actual és "un moment particularment propici" per a l'operació

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que la venda de la filial britànica TSB "és beneficiosa" per a Banc Sabadell i els seus accionistes.

Ho ha dit aquest dimecres en la primera de les dues juntes generals extraordinàries d'accionistes de l'entitat que han d'aprovar la venda de TSB a Banc Santander i el dividend de 2.500 milions d'euros lligat a l'operació, i que han reunit a unes 500 persones a Fira de Sabadell (Barcelona).

Oliu ha afegit que l'actual és "un moment particularment propici" per vendre TSB, ja que permet cristal·litzar un valor significatiu i ha destacat que permet retornar capital als accionistes i focalitzar l'estratègia del banc en el seu projecte central, que és el mercat espanyol.

Ha detallat que el valor de la venda --que podria situar-se a l'entorn dels 2.875 milions de lliures esterlines (3.361 milions d'euros)-- representa un múltiple d'1,5 vegades el seu valor tangible en llibre, i que l'operació s'hauria de tancar en el primer trimestre de 2026.

A més, si es pren com a referència la ràtio de preu sobre beneficis (Price to Earnings) esperats per al 2025, suposa un múltiple de 10,5 vegades, per sobre de la quota mitjana de les operacions realitzades a Regne Unit, que se situa en 8 vegades.

"Aquest valor és sensiblement superior a l'actualment estimat per la mitjana dels analistes financers en capturar no només el valor del Banc en funció del flux dels seus beneficis futurs sinó també parteix de les sinergies generades pel Comprador en el Regne Unit", ha subratllat.

OPA

Oliu ha subratllat que la venda de TSB és "independent" de l'oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA i que es podria dur a terme en un context sense OPA.

Ha subratllat que cap dels compromisos aconseguits "seria aplicable a BBVA o entitats del seu grup en el cas que l'OPA de BBVA tingués un resultat positiu per aconseguir la majoria dels drets de vot".

De totes maneres, el president ha explicat que no hi ha aspectes del contracte que atorguin un tractament diferenciat depenent de si l'OPA té èxit o no, i que "seria aplicable a BBVA o entitats del seu grup en el cas que l'OPA de BBVA tingués un resultat positiu per aconseguir la majoria dels drets de vot".

EXCÉS DE CAPITAL

Oliu ha assenyalat que l'operació permet la devolució als accionistes de l'excés de capital generat, mitjançant un dividend extraordinari.

En aquest sentit, ha recordat la política del banc de repartir als accionistes tot el capital excedeixi del 13% de la ràtio CET1 fully loaded.

El president ha explicat que la venda de TSB permet posar major focus a Espanya, "on el banc té major capacitat de creixement com a banc universal i de servei als seus clients", i redueix la complexitat regulatòria post-Brexit.

OPERACIÓ

Oliu ha detallat que l'operació contempla la venda del 100% del capital social de TSB a Banc Santander i que el preu definitius es determinarà conforme als estats financers de TSB en la data en la qual es tanqui.

Comprèn també la compravenda de tots els instruments financers emesos per TSB i subscrits per Banc Sabadell que no hagin vençut ni hagin estat recomprats i amortitzats a la data de tancament, així com els valors de qualsevol nova emissió realitzada a partir d'ara i subscrita per Banc Sabadell amb la finalitat de refinançar els mateixos.

Ha afegit que si l'1 de juliol de 2026 no s'han complert totes les condicions per tancar l'operació, ambdues parts podran ampliar el termini màxim per tancar l'operació.

A més, Banc Sabadell s'ha compromès a no competir amb TSB al mercat britànic durant dos anys i a no contractar cap dels empleats de la filial, excepte determinades excepcions usuals en aquest tipus de transaccions.