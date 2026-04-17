Olesa de Bonesvalls (Barcelona) acull una exposició sobre el consum responsable d'aigua

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El municipi d'Olesa de Bonesvalls (Barcelona) acull fins al 20 d'abril l'exposició itinerant 'Operació Aigua', una iniciativa de Veolia que pretén conscienciar la ciutadania sobre la situació actual dels recursos hídrics i la seva futura disponibilitat, a més de l'impacte de les accions de la societat en el medi natural.
La mostra didàctica compta amb el suport de l'ajuntament del municipi, i s'emmarca en el projecte A-MEDI de la companyia per modernitzar i digitalitzar el cicle de l'aigua, informa Veolia aquest divendres en un comunicat.
La responsable de client de la zona Penedès-Garraf de Veolia, Ona Ruiz, ha explicat que l'exposició ajuda a entendre la situació actual i futura de la disponibilitat de l'aigua, a més de les accions que pot dur a terme la societat "en un format didàctic i proper, pensat per al conjunt de la ciutadania".