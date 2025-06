OHLA celebra divendres la seva junta d'accionistes, pendent del moviment d'Elías enfront dels Amodio

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

OHLA celebrarà divendres vinent, 27 de juny, la junta general d'accionistes corresponent a l'any 2025, que sotmetrà a votació la reelecció com a consellers dels seus principals accionistes, els germans mexicans Amodio, cosa a la qual s'oposa l'empresari José Elías, segon accionista més important de la companyia.

D'entre tots els punts de l'ordre del dia, aquesta reelecció de Luis i Mauricio Amodio Herrara --president i vicepresident d'OHLA, respectivament-- és el més important, ja que Elías ha fet campanya perquè els accionistes minoritaris l'emparin i aconsegueixi així desbancar els Amodio del consell.

En concret, Elías (amo de la cadena d'aliments congelats La Sirena) va llançar fa unes setmanes el web 'Make OHL Great Again', a l'estil Donald Trump, perquè els accionistes d'OHLA li deleguin el seu vot, després dels seus repetits intents si aconseguís la direcció de la companyia sense èxit.

Els Amodio controlen el 21,6% del capital i Elías el 8,7%, per la qual cosa hauria de desemborsar prop de 53 milions d'euros per superar el percentatge dels mexicans i imposar així la seva visió a la direcció de l'empresa.

No obstant això, guanyar-se la confiança dels accionistes minoritaris sense cost i aconseguir una majoria per rebutjar la renovació dels Amodio podria facilitar-li les coses per imposar la seva estratègia en aquesta històrica constructora espanyola.

Els mexicans van acudir al rescat de la companyia el 2019, quan el grup Villar Mir va accedir a la seva venda després dels estralls causats en la viabilitat de l'empresa la crisi financera del 2008 i el seu impacte en el maó.

Durant l'etapa dels Amodio, el resultat brut d'explotació (ebitda) de la companyia s'ha duplicat, el deute s'ha reduït en més d'un 50% i la cartera de projectes ha aconseguit recentment un rècord de 9.200 milions d'euros.

Per la seva banda, Elías va pactar amb els mexicans la seva entrada al capital de l'empresa a finals de l'any passat per injectar nous fons a través d'una ampliació de capital. Va reunir altres inversors i van aconseguir de manera conjunta un 21,7%, entrant tots ells al consell d'administració.

Posteriorment, aquests altres inversors van aprofitar l'alça temporal de les accions per vendre tot o part de les seves accions i sortir del consell d'administració. Elías, ja en solitari, va veure com es diluïa la seva participació al 8,7% en no acudir a noves ampliacions de capital.

RECLASSIFICACIÓ DE RESERVES

Més enllà de la reelecció dels Amodio, a la junta també se sotmetrà a aprovació la ratificació d'Andrés Holzer --el també mexicà que va entrar en les ampliacions de capital de l'any passat-- i de Ximena Maria Caraza, Vicente Rodero, José Miguel Andrés Torrecillas i Socorro Fernández Larrea com a consellers.

Un altre dels punts destacats de l'ordre del dia és l'aprovació d'una reclassificació en reserva voluntària de la reserva indisponible constituïda en les reduccions de capital acordades i executades per la societat en els exercicis 2006, 2009 i 2018.

Es tracta d'una reserva de capitalització que permetrà a l'empresa incrementar la seva reserva voluntària en 11,2 milions d'euros, procedents de les reserves constituïdes per capital amortitzat en cadascuna d'aquestes reduccions de capital, una vegada complert el termini previst en la normativa.

Finalment, també es reelegirà EY com a auditor dels seus comptes del 2025, així com verificador de la informació sobre sostenibilitat per al mateix exercici fiscal.