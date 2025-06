OHLA aconsegueix dos contractes nous a Barcelona i Port del Rosario (Fuerteventura) per més de 95 milions

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

OHLA, a través de la seva filial SATO (Societat Anònima Treballs i Obres), ha estat adjudicatària de dos projectes nous al Port de Barcelona i Port del Rosario (Fuerteventura) per un valor conjunt superior als 95 milions d'euros, segons ha informat la signatura en un comunicat.

Al Port de Barcelona, el contracte ha estat adjudicat per l'Autoritat Portuària a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per SATO i Rubau, i contempla la construcció de tres molls nous per a la futura terminal de ferris al moll Adossat.

Amb un pressupost de 54,6 milions d'euros i un termini d'execució de 51 mesos, la intervenció inclou l'ampliació de la infraestructura existent mitjançant l'execució de nous atracaments amb diferents calats i longituds.

D'acord amb OHLA, la solució constructiva triada es basa en la utilització de calaixos de formigó armat, els quals descansaran sobre una base d'escullera i banqueta, generant una plataforma "estable" i "duradora" per a l'operativa portuària.

L'actuació contempla així mateix l'execució de farciments i la formació d'una nova esplanada, juntament amb la instal·lació d'equipaments portuaris i xarxes de servei.

Com a part dels treballs previs, està inclosa la retirada de les restes del derelicte 'Oberón', enfonsat a la zona on se situarà un dels molls.

"Aquest conjunt d'infraestructures permetrà l'engegada d'una nova terminal 'ro-pax' de caràcter permanent, amb quatre punts d'atracament i una configuració optimitzada per al trànsit de passatgers i vehicles, la qual cosa dotarà el port de més versatilitat operativa", ha detallat la companyia.

PORT DEL ROSARI

Per la seva banda, al Port del Rosario (Fuerteventura), la UTE executarà un nou dic i moll comercial per un import de 40,6 milions d'euros.

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix a reforçar l'abric de la zona sud del port, millorant la maniobrabilitat dels bucs i la protecció de les instal·lacions, i també a habilitar un nou moll destinat preferentment al tràfic de combustibles, "clau" per al proveïment energètic de l'illa.

El projecte abasta una solució mixta que combina un primer tram en talús i un segon tram de dic vertical amb capacitat d'atracament.

OHLA ha destacat que una de les "singularitats tècniques" d'aquesta obra és l'ocupació de cubs de formigó com a element de protecció del dic a la seva zona exterior, la qual cosa permetrà "una millor resistència enfront de l'onatge i les condicions marítimes adverses".

Al seu torn, la intervenció comprèn la incorporació de blocs de gran tonatge i un espigó de formigó armat per minimitzar els efectes del depassament. La infraestructura es completarà amb instal·lacions per a subministrament de serveis bàsics a bucs, així com elements de defensa i atracament.