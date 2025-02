Ogou (Comuns-Sumar): Vull assegurar que la "mirada racialitzada" està representada al Congrés

La nova diputada demana mesures innovadores per fer front al "repte de la internacional de l'odi"

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

L'activista i investigadora sobre Relacions Internacionals Viviane Ogou (Barcelona, 1997) prendrà possessió del seu escó al Congrés dels Diputats per Comuns-Sumar en el primer ple de febrer, i ha afirmat que vol assegurar que "la mirada racialitzada" estigui representada a la cambra, i que això, juntament amb el treball per a la seva generació, serà la seva agenda principal com a diputada.

"Soc de mare catalana i de pare de la Costa d'Ivori, molt vinculada a la comunitat negra africana i afrodescendent, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya. Per tant, vull assegurar que la mirada racialitzada, la mirada de les persones que patim violacions de drets constantment, està representada", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

Ha assegurat que mirarà d'aprendre el màxim dels diputats que tenen més experiència, però ha destacat que el seu perfil també pot ser un valor en si mateix: "Pot ser un valor, com a mínim, perquè hi hagi sempre una veueta, tant al grup parlamentari com a les relacions que tinguem al Govern central, que recordin que les dones, les persones joves i les persones racialitzades hem de tenir igualtat de drets en aquest país".

Ha dit que és conscient que serà complicat tirar endavant totes aquelles coses que pretenen els joves quan entren en política i que sent la necessitat de treballar per a una generació que "té menys oportunitats" que la dels seus pares.

"INTERNACIONAL DE L'ODI"

La seva antecessora, Gala Pin, que va anunciar dilluns que deixava l'escó per motius personals, va alertar que ho feia en un moment d'auge de l'extrema dreta i, preguntada per aquesta qüestió, Ogou ha dit que l'han avisat de la duresa dels discursos d'algunes forces polítiques al Congrés.

"M'han avisat que els discursos són molt durs, que sentiré frustració, i que serà difícil veure com alguns grups parlamentaris tenen un discurs d'odi que no es persegueix efectivament", ha valorat.

Ha demanat buscar mesures innovadores per fer front al "repte de la internacional de l'odi", aconseguir que la població vegi que les persones migrants i les dones necessiten igualtat de drets i que s'entengui millor la seva situació per evitar que Espanya no segueixi el que, en la seva opinió, és una tendència autoritària i feixista en altres països.

"NO ESTEM RESISTINT, ESTEM GOVERNANT"

Preguntada per l'estabilitat del Govern central de coalició, ha admès que de vegades l'aritmètica parlamentària "posa frens", i ha confiat que hi hagi un esforç per continuar millorant la vida de la gent amb mesures com, per exemple, l'augment del salari mínim interprofessional (SMI).

"Si que existeix un gran exercici de resistència, això és el que està passant a nivell global. Estem resistint una onada reaccionària i feixista increïble, però hi està havent treball efectiu. Hi ha treball, hi ha capacitat d'acció, i, de moment, no estem resistint, estem governant", ha expressat.

Sobre la situació del seu partit a les enquestes i la divisió de l'esquerra, ha dit que hi ha marge de treball en aquest sentit, però que funciona: "L'espai està treballant, l'espai funciona", ha dit.

POLÍTICA INTERNACIONAL I MIGRATÒRIA

Preguntada per si se sent còmoda amb la política migratòria del Govern central i amb la posició al Sàhara Occidental, ha respost que als governs de coalició en altres països "sempre s'han hagut de trobar amb aquestes contradiccions" i que sempre hi haurà reptes en aquest sentit.

Ha afirmat que la seva feina és aconseguir que el PSOE sigui "capaç d'assumir la responsabilitat que té amb el Sàhara Occidental" i que pugui donar-li la volta a la seva política migratòria.

"Sens dubte nosaltres continuarem pressionant per aconseguir que tant les relacions internacionals com la política migratòria del nostre país sigui molt millor", ha afegit.