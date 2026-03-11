Oddo BHF accepta l'opa d'Ercros amb el seu 4,9% del capital

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Oddo BHF ha acceptat l'opa formulada per la companyia portuguesa Bondalti sobre Ercros, del qual el grup financer francès compta amb una participació del 4,9%, segons ha notificat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'oferta de Bondalti s'adreça al 100% del capital social del grup químic català Ercros, format per 91.436.199 accions, oferint un preu de 3,505 euros, la qual cosa valora la companyia en 320,5 milions d'euros, i el mínim d'acceptació perquè l'operació fructifiqui és superar el 50%.
El fons francès ha acceptat l'oferta dos dies abans que finalitzi el termini límit, que acaba aquest divendres.