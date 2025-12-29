Occident serà patrocinador oficial del festival Primavera Sound 2026

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Occident ha signat un conveni de col·laboració amb el festival Primavera Sound per convertir-se en patrocinador oficial de la nova edició de l'esdeveniment, que se celebrarà a Barcelona del 3 al 7 de juny de 2026, informa en un comunicat aquest dilluns.
Com a part de l'acord, l'asseguradora comptarà amb presència destacada en el festival tant a nivell de comunicació com de visibilitat de marca i posarà el seu nom a un dels escenaris principals.
La companyia també disposarà del 'Occident Lounge', una zona on desenvoluparà experiències i activitats per als assistents i patrocinarà un dels programes de Ràdio Primavera Sound i el Primavera Bits, l'espai dedicat a la música electrònica que se celebra durant l'últim dia del festival.
La directora de màrqueting i comunicació d'Occident, Berta Solé, ha destacat que aquesta aliança reforça el compromís de la companyia amb la cultura i la música a Catalunya i permet "seguir oferint als clients experiències memorables".
Primavera Sound ja ha anunciat el cartell complet de la seva propera edició, amb noms internacionals com The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz i Massive Attack, entre altres, junt amb artistes consagrats a nivell nacional com Bad Gyal o Guitarricadelafuente.