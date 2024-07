Occident renova la seva col·laboració amb el Colegio de Mediadores de Màlaga

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Occident ha renovat l'aliança amb el Colegio de Mediadores de Seguros de Màlaga amb l'objectiu de "continuar impulsant l'activitat del sector assegurador i reforçar la importància de la figura dels mediadors a la província", informa aquest dimecres en un comunicat.

L'acord també fomentarà la participació de l'asseguradora en esdeveniments i activitats, com jornades i seminaris, que faci el Colegio per donar suport a aquesta xarxa professional.

La signatura del conveni, a les instal·lacions del col·legi, va comptar amb la presència del president del Colegio de Mediadores, Benito Rius; el director de Zona Sud-est Corredors d'Occident, Alberto Bartolomé, i el director de Mediació Corredors Zona Sud-est d'Occident, Raúl Molina.

Bartolomé va assenyalar "el paper fonamental que els mediadors exerceixen en el model de negoci de l'asseguradora, atès que són un col·lectiu fonamental i imprescindible per al desenvolupament de la companyia".

Per la seva banda, Rius va expressar la satisfacció de "poder comptar un any més amb el suport d'una asseguradora de referència com és Occident".