Occident llança una emissió de l'assegurança Estalvi capital amb una rendibilitat garantida del 2,8% el primer any

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Occident (Grup Catalana Occident) ha anunciat una nova emissió de l'assegurança Estalvi capital, amb un tipus d'interès garantit del 2,8% anual durant el primer any, segons ha informat en un comunicat.

Després d'acabar el primer any de vigència de l'assegurança d'estalvi, que es pot contractar fins al 30 de juny o fins que s'esgoti l'actiu, s'aplicarà una taxa de revaloració que es fixarà trimestralment.

L'asseguradora explica que es tracta d'una assegurança d'estalvi per a perfils conservadors. Per contractar-la, la prima inicial mínima requerida és de 10.000 euros i, posteriorment, s'hi permet fer aportacions suplementàries per un import mínim de 3.000 euros.

En cas de defunció, el producte ofereix un capital addicional del 4% del valor acumulat. Aquesta assegurança d'estalvi també permet rescats totals o parcials a partir dels tres mesos de vigència del contracte; i el rescat total no té penalització a partir dels nou mesos.

Com a serveis de cortesia, el producte ofereix a l'assegurat assessorament jurídic telefònic i orientació mèdica telefònica o per videotrucada.