Occident impulsa un dispositiu especial per atendre els afectats pel temporal Alice

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Occident ha activat un dispositiu especial per reforçar l'atenció i el servei als afectats pel temporal Alice, que ha impactat la Comunitat Valenciana, les Balears i Múrcia, a més del sud de Catalunya, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.

En concret, l'asseguradora ha enviat alertes meteorològiques als clients i ha ofert un servei d'assistència i assessorament personalitzat per atendre i resoldre qualsevol incidència derivada de les pluges.

La companyia ha reforçat la xarxa de perits que valoren i avaluen els danys i, a les zones de difícil accés, també ofereix la possibilitat de dur a terme el peritatge a distància, més conegut com 'videoperitatge'.

