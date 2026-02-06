Occident envia més de 112.000 alertes preventives i reforça el servei contra la borrasca Leonardo

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Occident ha reforçat la prevenció i informació als seus assegurats per la borrasca Leonardo, en un mes de gener marcat per la "climatologia adversa" que ha obligat l'empresa asseguradora a enviar més de 112.000 alertes meteorològiques als seus clients, ha explicat aquest divendres en un comunicat.
L'inici de l'any ha estat especialment intens en termes meteorològics, explica Occident, la qual cosa ha provocat un augment important dels sinistres, pels quals s'envien alertes preventives i s'activen dispositius especials.
A més, l'arribada de la borrasca Leonardo, amb acumulacions de més de 200 litres d'aigua per metre quadrat en alguns punts del país, ha fet que Occident activi un dispositiu especial "per reforçar l'atenció i el servei als seus assegurats".
Així, tots els clients que hagin rebut una d'aquestes alertes disposen d'un telèfon d'atenció per comunicar els sinistres derivats de l'episodi i traslladar les seves consultes.
Occident també ha reforçat la xarxa de perits per valorar i avaluar els danys i, a les zones de difícil accés, ofereix la possibilitat de fer el peritatge a distància.