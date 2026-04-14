Occident bonificarà amb un 3% els traspassos de plans de pensions

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Occident ha llançat una campanya per reforçar l'estalvi a llarg termini, per la qual oferirà una bonificació total del 3% a quatre anys per a aquells clients que decideixin traslladar el seu pla de pensions o PPA (pla de previsió assegurat) des d'altres entitats, informa l'entitat asseguradora aquest dimarts en un comunicat.
La campanya estarà vigent entre el 13 d'abril i el 30 de juny, i va dirigida exclusivament als clients de menys de 65 anys i que transfereixin un mínim de 6.000 euros a algun dels productes que contempla la campanya.
La bonificació es materialitzarà a través d'una rendibilitat addicional del 0,75% anual durant quatre anys, fins a completar el 3% total, i està condicionada al manteniment del capital traspassat durant el període indicat.
El director de 'Vida' d'Occident, Daniel Ciprés, ha assenyalat que aquesta iniciativa reforça una "proposta completa" de l'asseguradora, que combina incentius a curt termini amb una visió a llarg termini, incorporant també productes dissenyats específicament per a col·lectius.
En un context en el qual la planificació financera guanya rellevància per la incertesa econòmica com pels reptes demogràfics, Occident ha valorat que Espanya encara se situa per darrere la mitjana europea en l'estalvi per a la jubilació, amb un 49% de ciutadans que declara estar estalviant amb aquest objectiu, respecte al 61% a Europa.