Occident activa un dispositiu especial per atendre els afectats pels incendis forestals

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Occident ha engegat un dispositiu especial per reforçar l'atenció i servei als afectats pels incendis forestals registrats a diferents zones d'Espanya, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'asseguradora ha assignat un equip especialitzat de perits i tramitadors per agilitzar la gestió dels sinistres i ofereix assistència telefònica per resoldre dubtes.
En la mateixa línia, la companyia s'està posant en contacte amb tots els clients afectats a través del seu mediador habitual i ha reforçat la resta de vies de contacte per donar resposta a possibles consultes.