Publicat 27/07/2026 15:17

Occident activa un dispositiu especial per atendre els afectats pels incendis forestals

Archivo - La seu d'Occident a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
OCCIDENT - Arxiu

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Occident ha engegat un dispositiu especial per reforçar l'atenció i servei als afectats pels incendis forestals registrats a diferents zones d'Espanya, informa en un comunicat aquest dilluns.

L'asseguradora ha assignat un equip especialitzat de perits i tramitadors per agilitzar la gestió dels sinistres i ofereix assistència telefònica per resoldre dubtes.

En la mateixa línia, la companyia s'està posant en contacte amb tots els clients afectats a través del seu mediador habitual i ha reforçat la resta de vies de contacte per donar resposta a possibles consultes.

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