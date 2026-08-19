Occident activa un "dispositiu especial" pels afectats pels terratrèmols de Granada

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'asseguradora Occident ha activat un "dispositiu especial" d'atenció als afectats pels terratrèmols de Granada, reforçant els seus canals habituals i mobilitzant la seva xarxa de mediació per resoldre dubtes i facilitar la tramitació de reclamacions.
Com que els terratrèmols tenen la consideració de "risc extraordinari", els danys són indemnitzats pel Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) quan l'afectat disposa d'una pòlissa en vigor que inclou els béns malmesos i compleix els requisits, segons ha informat aquest dimecres l'asseguradora en un comunicat.
Occident, a més, posa a la disposició dels assegurats l'assessorament d'un mediador, que "prestarà ajuda en totes les gestions relacionades" amb el CCS.