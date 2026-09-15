Observadors internacionals assistiran al judici per lesions a Roger Español

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Representants de sis organitzacions internacionals de drets humans assistiran a totes les sessions del judici contra 4 policies nacionals acusats de lesionar Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, amb l'objectiu d'observar i valorar si el procediment ofereix les garanties d'un judici "just i imparcial".
Segons explica Irídia en un comunicat aquest dimarts, la missió estarà integrada per representants d'Amnistia Internacional, l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT), la International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), Redress, ICHRP-España i Defender a quien Defiende (DqD).
La missió, independent de totes les parts del procés i assistent en qualitat d'observador, també valorarà els estàndards internacionals aplicats a l'ús de la força per agents de l'autoritat, amb especial atenció a les armes menys letals.
També observarà les implicacions de qualsevol consideració de la llei d'amnistia per a l'enjudiciament efectiu de violacions greus de drets humans, a més de la protecció del dret de reunió i manifestació pacífiques, component "fonamental" de la participació democràtica.
Els acusats s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, a petició d'Òmnium Cultural, que exerceix l'acusació popular amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Irídia --aquesta última amb la doble condició d'acusació particular i popular--, que reclamen, respectivament, 12 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia no hi veu delicte, segons els escrits consultats per Europa Press.