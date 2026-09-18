Obren al públic punts d'observació per conèixer la brama del cérvol al Pirineu català

LLEIDA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els serveis d'informació de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, i també de les reserves nacionals de caça de l'Alt Pallars, de Boumort i del Cadí, s'obren al públic des d'aquest mes de setembre i fins a mitjans d'octubre per donar a conèixer la brama del cérvol.
La brama del cérvol és la manifestació del zel dels mascles d'aquesta espècie, especialment a primera i última hora del dia, per intentar atreure el màxim nombre de femelles, informa la Generalitat de Catalunya aquest divendres en un comunicat.
Els dispositius d'informació permeten acostar aquest fenomen a la ciutadania de manera compatible amb la conservació de la fauna, oferint recomanacions per evitar molèsties als animals i garantint una experiència respectuosa amb l'entorn natural.