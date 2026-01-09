Obren un expedient sancionador a una granja de l'Empordà (Girona) per no vacunar contra la DNC

LLEIDA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a l'explotació de l'Alt Empordà (Girona) on aquest dimecres es va detectar un nou focus de dermatosi nodular contagiosa (DNC) en vaques de pastura per desatendre un requeriment formal per completar la vacunació obligatòria de tots els animals.
Ho ha explicat el Departament d'Agricultura en un comunicat aquest divendres, en el qual precisa que l'explotació estava "parcialment vacunada" i que el passat mes de novembre es va emetre un requeriment formal al seu propietari perquè vaccinés tots els animals, tot i que va ser desatès.
En resposta, la Conselleria ha anunciat l'obertura d'un expedient sancionador i ha recordat que tots els animals han d'estar vacunats abans del 31 de gener i que, en cas contrari, s'aplicaran "mesures coercitives" per garantir el compliment de la normativa i la protecció sanitària del conjunt del sector.