Obre FiraGran amb més de 300 activitats contra l'edatisme i la solitud no desitjada

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El saló FiraGran 2025 ha obert les portes aquest dimecres a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i fins aquest divendres oferirà més de 300 activitats i tallers per promoure l'envelliment actiu i contra l'edatisme i la solitud no desitjada.

La inauguració ha anat a càrrec de l'alcalde, David Quirós, i la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i també hi han estat el tinent d'alcalde de Barcelona Albert Batlle, el regidor Lluís Rabell i el secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno.

En unes declaracions als periodistes, la consellera ha volgut traslladar el seu suport a la gent gran i ha assegurat que "en les pròximes setmanes" espera aprovar la Direcció General de Gent Gran per abordar polítiques com el foment de l'autonomia en aquesta edat i que estiguin en bones condicions i integrats a la comunitat.

També ha recordat que s'ha impulsat una llei de suport a la gent gran, "pionera" a Europa, que està en tràmit parlamentari a la cambra catalana.

Per la seva banda, a l'estand de la Conselleria, Raúl Moreno ha apostat per dotar Catalunya de les eines per poder oferir un servei fort, en les seves paraules, a la gent gran: "Per retornar tot el que ens heu donat en aquests anys".

El director de la fira, Juli Simón, ha assegurat que aquest esdeveniment "és un reflex del moment que viu la gent gran", que defineix com actius, conscients i amb ganes de participar en la societat, i aquests dies es volen oferir recursos per millorar la seva qualitat de vida.