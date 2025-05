Obre México Hospitality Expo fruit de l'aliança entre Fira de Barcelona i Expo Guadalajara

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

La ciutat mexicana de Guadalajara inaugura aquest dimarts México Hospitality Expo (MHE), un nou esdeveniment fruit de l'aliança entre Fira de Barcelona --a través de la marca Hostelco-- i Expo Guadalajara.

El certamen, centrat en la indústria de l'hostaleria i la restauració, aposta per la innovació i la sostenibilitat i vol esdevenir "el principal punt de reunió per a tots els actors del sector a Mèxic, Centreamèrica i el Carib", informa Fira en un comunicat.

La fira ocupa 9.000 metres quadrats que aplegaran més de 300 marques participants per presentar solucions en equipament i maquinària; tecnologia; parament i servei de taula; mobiliari, disseny d'interiors i tèxtil; aliments i begudes; delivery, transports i serveis per a hostaleria i la restauració.

Les companyies procedeixen d'un total de deu països que, a més de Mèxic, inclouen Espanya, Itàlia, EUA, Bèlgica, França, Suècia, Japó, Perú i Xina, i la fira preveu un total de 5.000 visitants, el 15% dels quals procedeix de Centreamèrica i el Carib.

El certamen compta amb un ampli programa de conferències que reuneix més de 50 ponents nacionals i internacionals per abordar "temes clau" com l'eficiència energètica, l'economia circular, la digitalització, el disseny sostenible i les experiències de client impulsades per la tecnologia.