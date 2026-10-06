Obertes les subvencions per al desenvolupament i promoció local de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida)

LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha obert la convocatòria de subvencions per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural a les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el territori d'Aran (Lleida).
Les ajudes tenen un pressupost total de 420.000 euros i inclouen l'organització de fires, l'organització d'activitats formatives i lúdiques per a la promoció del patrimoni cultural, el desenvolupament local i l'edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic, informa el Departament de Territori en un comunicat aquest dimarts.
Cada activitat pot accedir a una quantitat màxima de 6.000 euros, amb un període d'execució des de l'1 de gener al 22 de novembre, i el període de sol·licitud és de 20 dies naturals.