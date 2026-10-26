Obertes les inscripcions als Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha obert les inscripcions per als tercers Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, informa en un comunicat aquest dilluns.
El termini comença el 27 d'octubre i finalitza el 13 de novembre, i la presa de mostres dels olis participants es farà entre el 16 i el 25 de novembre.
Els guardons volen reconèixer els millors olis d'oliva verge extra elaborats a Catalunya per fomentar-ne la promoció, comercialització i consum.